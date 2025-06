In moto contro un palo Trentenne è grave

Un grave incidente stradale si è verificato sabato sera a Viale Buozzi, coinvolgendo un giovane di 30 anni finito contro un palo. Trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, la prognosi resta riservata. La dinamica dell’incidente solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulle cause che hanno portato a questo drammatico episodio, che mette in evidenza l’importanza di adottare misure preventive per tutelare i cittadini.

Prognosi riservata per un 30enne fanese, di origine straniera, vittima intorno alle 21 di sabato di un grave incidente stradale, in viale Buozzi. Il ragazzo, a causa del trauma subìto, è stato ricoverato d’urgenza a all’ ospedale Torrette di Ancona dove è stato trasferito con l’ eliambulanza. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 15 di viale Buozzi dove il 30enne, che era a bordo di una moto, ha perso il controllo del mezzo, sbattendo con violenza contro il palo dell’illuminazione. In seguito all’urto il motociclista è finito a terra e la moto, ormai fuori controllo, ha terminato la corsa sul marciapiede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In moto contro un palo. Trentenne è grave

In questa notizia si parla di: Moto Palo Grave Trentenne

Si schianta in moto contro un palo: ragazzo gravissimo - Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia dopo un incidente in moto avvenuto a Camignone di Passirano.

In moto contro un palo. Trentenne è grave - Prognosi riservata per un 30enne fanese, di origine straniera, vittima intorno alle 21 di sabato di un grave incidente ... Leggi su msn.com

Incidente in moto a Grosseto: trentenne gravissimo dopo lo schianto contro un palo - Un uomo di 30 anni è ricoverato in prognosi riservata in ospedale a causa di gravi ferite riportate ... Leggi su lanazione.it

Schianto auto-moto a Palo, grave centauro di 35 anni: mezzi sequestrati - moto a Palo, grave centauro di 35 anni: mezzi sequestrati proviene da Quinto Potere. Leggi su msn.com