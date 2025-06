In Lombardia ecco il bando Accanto | fino a 2.500 euro per genitori separati e vedovi

Se sei un genitore separato o vedovo in Lombardia, questa è la tua occasione. La Regione ha lanciato il bando "Accanto", un aiuto concreto fino a 2.500 euro per sostenere chi si trova ad affrontare difficoltà socioeconomiche. Un sostegno pensato per ridurre le sfide quotidiane e offrire un passo verso stabilità. Scopri come accedere a questa opportunità e ricostruire il tuo percorso con più sicurezza.

La Regione Lombardia ha lanciato il bando "Accanto", una misura di sostegno rivolta ai genitori in condizione di vedovanza e a quelli che, a causa di separazione o divorzio, si trovano ad affrontare una fase di disagio socioeconomico. L'iniziativa prevede un beneficio economico compreso tra 1.500 e 2.500 euro, erogato in base all'ISEE presentata dai richiedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Lombardia Bando Accanto Euro

Turismo, nuovo bando della Lombardia da 15 milioni per strutture alberghiere e all’aria aperta - La Lombardia annuncia un nuovo bando da 15 milioni di euro per sostenere le strutture ricettive, sia alberghiere che all’aria aperta.

Genitori separati, divorziati o vedovi: Regione Lombardia approva il bando ‘Accanto’. Come accedere - L’Assessore Elena Lucchini: “Un sostegno concreto contro il disagio socioeconomico” ... Leggi su msn.com

Il bando per sostenere economicamente genitori divorziati o vedovi: eccome come funziona - il bando 'Accanto' della Regione Lombardia per sostenere economicamente famiglie in situazioni socioeconomiche delicate a causa di divori, separazioni o lutti. Leggi su milanotoday.it

Un bando da 5 milioni per cinema e teatri di Lombardia che investono nell’ammodernamento - Nuove risorse da Regione Lombardia a sostegno delle realtà che operano nella filiera del cinema, del teatro, della musica e della danza: la giunta regionale, su proposta dell’assessora alla Cultura, F ... Leggi su varesenews.it