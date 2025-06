In corso a Londra i nuovi colloqui Usa- Cina per cercare un accordo sui dazi

A Londra si aprono i nuovi negoziati tra Usa e Cina sui dazi, un confronto cruciale che potrebbe ridefinire le relazioni commerciali globali. Con la partecipazione di figure di spicco come il segretario del Tesoro Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng, l'esito di questi colloqui potrebbe segnare una svolta importante. Riusciranno le due potenze a trovare un accordo sostenibile? La posta in gioco è alta, e il mondo attende con...

Sono iniziati, a Londra, i colloqui fra le delegazioni di Usa e Cina i n tema dazi. A questa sessione negoziale partecipano per Washington il segretario del Tesoro, Scott Bessent, quello del Commercio, Howard Lutnick, e Jamieson Greer, rappresentante commerciale americano. La rappresentanza cinese è guidata dal vicepremier He Lifeng. L'amministrazione Trump si attende la disponibilità cinese ad un allentamento dei controlli sull'export di terre rare, cruciali per una lunga serie di tecnologie d'avanguardia. Durante il precedente incontro, tenutosi in Svizzera, le parti avevano concordato una tregua di 90 giorni sui dazi per dare tempo ad ulteriori trattative.

