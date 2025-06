In Colombia sparano al candidato detestato dall’amico di D’Alema

Un’ondata di tensione scuote la Colombia: un candidato controverso viene ferito e le accuse tra schieramenti si intensificano. Tra colpi di scena e vecchi rancori, la scena politica si infiamma, mentre emergono nuovi dettagli su un presunto festino a Firenze. Cosa si cela dietro queste vicende? Continua a leggere per scoprire i retroscena di un paese in fermento.

Il conservatore Uribe colpito da tre proiettili esplosi da un quindicenne. L’opposizione di centrodestra se la prende col presidente Petro, che gli aveva rinfacciato colpe del nonno. Giallo su un suo festino a Firenze. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - In Colombia sparano al candidato detestato dall’amico di D’Alema

In questa notizia si parla di: Colombia Sparano Candidato Detestato

.@paolomieli: "Attentato al candidato conservatore in Colombia, trovo bizzarro il titolo de La Verità che dice "Sparano al candidato detestato dall'amico di D'Alema", ma vi pare? Un fatto enorme e scrivono di D'Alea che provò ad avere dei commerci di armi in C Partecipa alla discussione

Colombia, spari alla testa sul candidato alla presidenza Miguel Uribe. Ospedale di Bogotà: è in condizioni gravissime - L’attentato durante un comizio, Uribe con ferite alla testa e a un ginocchio. Leggi su ilsole24ore.com

Colombia, perché hanno sparato al candidato alla presidenza Miguel Uribe? - Hanno sparato all'aspirante futuro presidente della Colombia Miguel Uribe, astro nascente trentanovenne della nuova destra educata ad Harvard ma con alle spalle una ricca eredità politica familiare. Leggi su informazione.it

In Colombia hanno sparato a un senatore - Il conservatore Miguel Uribe era a un evento elettorale per le presidenziali del 2026, a cui vuole candidarsi: è in gravi condizioni ... Leggi su ilpost.it