In campo a Monza idea Vecchi in panchina i migliori giovani | come sarà la squadra B dell' Inter

A Monza si pensa in grande: vecchi in panchina e i migliori giovani pronti a brillare. La squadra B dell’Inter, come Sar224, si prepara a debuttare in Serie C, puntando su un mix di esperienza e talento emergente. Mancano ancora dettagli sul nome e sull’allenatore, ma l’ex tecnico della Primavera è già in pole position per guidare questa nuova avventura, promettendo entusiasmo e risultati sorprendenti.

I nerazzurri giocheranno in Serie C. Mancano ancora il nome e l'allenatore, ma l'ex tecnico della Primavera è il favorito.

