In bici per oltre 1500 km è arrivata a Cogliate la pedalata di Walter per combattere la Lnd

In sella per oltre 1500 km, Walter Carrusci ha attraversato paesaggi e sfide per sensibilizzare sulla malattia Lesch-Nyhan. Lunedì 2 giugno, a Cogliate, lo accoglieremo nel Municipio, orgogliosi di celebrare il suo impegno e la sua determinazione. Questa pedalata solidale rappresenta un gesto di grande cuore e speranza nella battaglia contro questa rara patologia, dimostrando che ogni pedalata può fare la differenza...

