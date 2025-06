Imu seconda casa 2025 in scadenza entro quando pagare l’acconto

Se possiedi una seconda casa, ricordati che la scadenza per il pagamento dell'acconto IMU 2025 si avvicina rapidamente. Entro lunedì 16 giugno, dovrai versare il 50% della tassa calcolata sulla base dell'IMU pagata nel 2024. Tuttavia, alcune varianti potrebbero emergere in base alle delibere dei singoli comuni. Per non lasciare nulla al caso, scopri subito tutte le novità e preparati a rispettare la scadenza in modo semplice e senza sorprese.

(Adnkronos) – Imu seconda casa, si avvicina la scadenza dei termini per versare l'acconto di metĂ anno. Entro lunedì 16 giugno, infatti, bisognerĂ pagare l'importo relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale, una somma pari al 50 per cento dell'Imu, versata nel 2024. Attenzione, però, se il comune di riferimento ha approvato e pubblicato le nuove . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: Seconda Casa Scadenza Entro

Calcio estero, la carriera da allenatore di Reina inizia subito dalla sua seconda casa: l’annuncio del Villarreal! - Pepe Reina inizia un nuovo capitolo della sua carriera: il leggendario portiere allenerà le giovanili del Villarreal, club che rappresenta la sua seconda casa.

Premio Erminia Bretschneider 2025 L’ERMA di BRETSCHNEIDER premia una monografia inedita su storia dell’arte/architettura italiana (Medioevo – Età Moderna). Under 38 con PhD. Scadenza: 30/06/2025 Info: [email protected] #PremioErminiaBretschneider Partecipa alla discussione

Imu seconda casa 2025 in scadenza, entro quando pagare l'acconto - Entro lunedì 16 giugno, infatti, bisognerà pagare l'importo relativo agli immobili diversi dall' ... Leggi su msn.com

Acconto Imu, in cassa entro il 16 giugno: ecco quanto si paga - Si deve anticipare il 50% dell’anno scorso, se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 28 aprile. Leggi su repubblica.it

Imu in scadenza, quando è previsto il primo pagamento - La tassa sulla casa di proprietà va pagata, nella sua prima rata, entro il 16 giugno, a meno che non si preferisca la soluzione unica per pagare subito l’intero importo ... Leggi su quifinanza.it