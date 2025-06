Imu in scadenza quando è previsto il primo pagamento

Se possiedi una proprietà, tieni d'occhio la scadenza dell'IMU, prevista per il 16 giugno. Questo è il momento di prepararsi al pagamento, che può essere rateizzato o saldato in un'unica soluzione. Ricorda, l'importo varia a seconda del Comune e del tipo di immobile, quindi è fondamentale verificare i dettagli specifici per evitare sanzioni. Con una corretta pianificazione, affrontare questa scadenza sarà più semplice e senza sorprese.

La prima scadenza dell’ Imu, la tassa sulla proprietà della casa, è in arrivo il prossimo 16 giugno. Entro quella data, tutti i proprietari di un immobile che rientra in quelli sottoposti alla principale imposta comunale dovranno versare o la prima di due rate o l’intero importo, nel caso non vogliano aspettare il 16 dicembre per completare il pagamento. L’importo preciso varia di città in città e di immobile in immobile ma, se nulla è cambiato dallo scorso anno nella situazione di proprietà, dovrebbe essere lo stesso pagato nel 2024. Ci sono però anche eccezioni ed esenzioni dovute a circostanze particolari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Imu in scadenza, quando è previsto il primo pagamento

