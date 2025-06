Imu conto alla rovescia Prima rata entro il 16 giugno Ecco chi non deve pagare

Se hai immobili in Toscana, Umbria o La Spezia, il conto alla rovescia per la prima rata dell’IMU 2025 sta per scadere: lunedì 16 giugno è il termine ultimo per il pagamento. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e agevolazioni di cui potresti usufruire. Scopriamo insieme chi può fare a meno di pagare questa prima tranche e cosa cambia con le nuove delibere comunali.

Firenze, 8 giugno 2025 – C’è tempo fino a lunedì 16 giugno per pagare l’ acconto Imu 2025. La scadenza riguarda anche i contribuenti di Umbria, Toscana e La Spezia e, come previsto dalla normativa, l’importo da versare in questa prima tranche è pari al 50% di quanto pagato complessivamente nel 2024. Le delibere aggiornate dei Comuni per l’anno in corso su aliquote, agevolazioni e casi particolari per il 2025 devono infatti essere pubblicate entro il 28 ottobre. A dicembre, con il saldo, si conguaglierà l’imposta in base alle eventuali variazioni decise dai singoli enti locali. Agevolazioni. Aliquote. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imu, conto alla rovescia. Prima rata entro il 16 giugno, Ecco chi non deve pagare

