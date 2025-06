Impianto crematorio di Tavernelle incontro pubblico tra il comitato Aria nostra e il sindaco Silvetti

Ancona, un momento importante di confronto e trasparenza: domani sera alle 21,30, durante la Festa della primavera, il comitato "Aria nostra" incontrerà il sindaco Silvetti per discutere dell'impianto crematorio previsto nel cimitero. Un'occasione per ascoltare, informarsi e condividere le proprie opinioni su un tema che tocca la salute e il benessere della comunità anconetana. Non mancate a questo appuntamento decisivo.

ANCONA – Domani, martedì 10 giugno alle 21,30, nell'ambito della Festa della primavera, il comitato "Aria nostra" incontrerà il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Si parlerà dell'impianto crematorio da realizzarsi, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, all'interno del cimitero di.

