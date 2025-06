Imperia si presenta sotto casa della ex e del figlio | violato il divieto arrestato per stalking aggravato

Imperia ancora una volta al centro di un episodio inquietante: un uomo, violando il divieto di avvicinamento, si è presentato sotto casa dell'ex e del figlio, scatenando preoccupazioni e paura. La scena sottolinea l’importanza delle misure di protezione e della vigilanza contro comportamenti persecutori. La vicenda si conclude con un arresto per stalking aggravato, rimarcando la fermezza delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

In questa notizia si parla di: Imperia Violato Divieto Arrestato

