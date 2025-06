Immissioni in ruolo vincitori e idonei concorso scuola PNRR1 del 2023 Risposte ai quesiti

Sei curioso di scoprire quante immissioni in ruolo sono ancora in sospeso per il concorso scuola PNRR1 2023? Con i numeri ufficiali ancora parziali e le graduatorie in attesa di pubblicazione, il quadro resta complesso. Tuttavia, l’attenzione resta alta: il governo si impegna per rispettare gli obiettivi europei di 20.000 assunzioni entro la fine dell’anno, ma quali sono le realtà attuali? Ecco tutto quello che devi sapere.

Quanti sono i vincitori del concorso scuola PNRR1 bandito con DDG n. 25752023 e DDG n. 25762023 ancora non assunti? Purtroppo non abbiamo un report dettagliato da parte degli Uffici Scolastici (per raggiungere il target richiesto dall'Europa 20.000 assunzioni dovrebbero essere state completate entro lo scorso 31 dicembre) e alcune graduatorie devono addirittura essere pubblicate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

