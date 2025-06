Immigrazione Orban attacca la UE | è sostituzione della base culturale dell’Europa

In un momento di crescente tensione, Viktor Orban scende in campo con dure parole contro l'Unione Europea, definendo l’immigrazione un “scambio organizzato di popolazioni” volto a sostituire la cultura europea. Questa posizione apre un dibattito acceso su identità e sovranità, alimentando le divisioni tra sostenitori e oppositori. Ma qual è il vero impatto di queste dichiarazioni sulla scena politica europea? La risposta risiede nel prossimo capitolo di questa complessa vicenda.

''non è una migrazione, ma uno scambio organizzato di popolazioni che mira a sostituire la base culturale dell'Europa'', hadetto Orban. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Immigrazione, Orban attacca la UE: “è sostituzione della base culturale dell’Europa”

