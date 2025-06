Immensamente mare | in mostra a Cefalù le opere di Amabile Barbarotto e Rao

Immergetevi in un viaggio tra onde e emozioni con "Immensamente Mare", la mostra che celebra la meraviglia dell'oceano attraverso le opere di Amabile Barbarotto e Rao. Allo Spazio Eventi Bastione in piazza Crispi a Cefalù, l'arte si fonde con il sentimento del mare, creando un'esperienza coinvolgente e suggestiva. L’inaugurazione il 6 luglio 2025 alle ore 18.30 vi aspetta per scoprire un mondo di colori e sensazioni uniche.

Allo Spazio Eventi Bastione, gestito e curato da Alessandra Compagno, in piazza Francesco Crispi, a Cefalù in mostra le opere degli artisti Margherita Amabile, Gaetano Barbarotto e Caterina Rao. S'intitola “Immensamente mare” ”, sarà inaugurata il 6 luglio 2025, alle ore 18.30, e sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Immensamente mare": in mostra a Cefalù le opere di Amabile, Barbarotto e Rao

In questa notizia si parla di: Immensamente Mare Opere Amabile