Imbarazzo per Calenda | va al seggio con la scheda elettorale piena ma riesce a votare

L'imbarazzo di Calenda si fa notare: il leader di Azione arriva al seggio con la scheda piena, ma riesce comunque a esercitare il diritto di voto. Intanto, i timbri esauriti costringono altri elettori, tra cui lui, a richiedere nuove schede per i referendum. Una giornata ricca di imprevisti che sottolinea quanto sia cruciale la preparazione in un momento così delicato per la democrazia italiana.

Timbri esauriti per il leader di Azione, costretto a ritirare una nuova scheda elettorale per votare ai referendum.

Il senso civico di calenda che porta al seggio la scheda elettorale esaurita. - X Partecipa alla discussione

