Il voto del referendum L’affluenza è al 15,3% Ma è polemica a Foligno

Ultimo giorno per votare il referendum. Ma l'affluenza - almeno fino a ieri sera – non è stata alta. Alle 19 infatti per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si sono recati alle urne il 15,6% degli aventi diritto, secondo i dati forniti dal Viminale relativi a oltre 52 mila seggi su 61.591 aperti in tutta Italia dalle 7. La Regione dove fino alle 19 si è votato di più è stata la Toscana, con un'affluenza di poco superiore al 22%. Quella dove si è votata di meno la Calabria. In Umbria l'affluenza è poco meno della media nazionale: 15,3% (alle 19 di ieri). Il dato della provincia di Perugia segna 15,4 % con la partecipazione più alta a Paciano col 26,9 % e la minima a Cascia col 6,4, mentre in provincia di Terni alle 19 ha votato il 15,2 % degli aventi diritto, con Parrano in testa col 22,39 e Ferentillo fanalino col 9,3.