Il voto dei fuorisede | lunghe code e clima di festa Ai seggi del Sabin si fanno gli straordinari

Il voto dei fuorisede si trasforma in una vera e propria festa, tra lunghe code e atmosfera di speranza ai seggi del Sabin. Le sezioni più affollate testimoniano l’importanza di partecipare, anche lontani da casa: “L’anno scorso ero in Belgio e ho fatto richiesta lì, oggi sono in fila. Ci tengo ai miei sì”. La mobilitazione dimostra quanto la voce di ognuno conti, ovunque si trovi.

