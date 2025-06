Il voto dei fuorisede | lunghe code e clima di festa Ai seggi del Sabin il quorum c’è già

Tra lunghe code e un’atmosfera di festa ai seggi del Sabin, i fuorisede italiani stanno facendo sentire la loro voce, con sezioni dove l’affluenza supera il 60%. Nonostante le sfide, molti sono determinati a partecipare, come racconta chi, pur essendo all’estero, ha fatto richiesta per votare in Italia. La loro presenza testimonia l’importanza di ogni voto, perché ogni Sì conta per il futuro del paese.

Le sezioni dove l'affluenza è alta, sopra il 60%. "L'anno scorso mi trovavo in Belgio e ho fatto richiesta là, oggi sono in fila. Ci tengo ai miei Sì".

