Il volto di Gesù appare nell’Ostia | la Chiesa riconosce il miracolo eucaristico

Un evento straordinario scuote la fede di milioni di credenti: il volto di Gesù si è materializzato in un’ostia consacrata in India, lasciando un’impronta che la Chiesa ha ufficialmente riconosciuto come miracolo eucaristico. Questa manifestazione diventa un segno potente della presenza divina tra noi, rafforzando la speranza e la devozione di chi crede. Un nuovo capitolo si apre nel lungo racconto dei miracoli eucaristici che continuano a stupire il mondo.

La Santa Sede ha riconosciuto il miracolo eucaristico avvenuto in India, dove nell’Ostia consacrata si è formata l’immagine del volto di Gesù: tantissimi i fedeli che la adorano. Un altro miracolo eucastistico si aggiunge a quelli già avvenuti in tutto il mondo nel corso della storia. Questa volta il Signore si è mostrato in modo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il volto di Gesù appare nell’Ostia: la Chiesa riconosce il miracolo eucaristico

In questa notizia si parla di: Miracolo Volto Gesù Ostia

Volto nell’ostia: il miracolo di Kerala sconvolge il mondo - Un evento straordinario ha scosso il mondo della fede: nel Kerala, India, durante una celebrazione eucaristica, è apparso il volto di Gesù su un'ostia consacrata.

Il volto di Gesù nell’Ostia: la #SantaSede riconosce il miracolo L’arcivescovo di Tellicherry ha annunciato che Roma ha riconosciuto il miracolo eucaristico avvenuto il 15 novembre 2013 nella sua diocesi, nello Stato indiano del Kerala. Il.. »https://buff.ly/C5N Partecipa alla discussione