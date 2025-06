Il video di Michael Pereira dopo aver dato fuoco alla casa con dentro la compagna Sueli Barbosa

Un episodio sconvolgente che lascia senza parole: Michael Pereira, dopo aver appiccato un incendio alla casa con la compagna Sueli Barbosa dentro, si mostra in un video post-incendio visibilmente alterato, mentre fugge da una scena di violenza e tragedia. La vicenda, documentata dalle telecamere di sorveglianza, solleva numerosi interrogativi sulla spirale di follia e disperazione che ha portato a questa tragedia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Sueli Leal Barbosa ha perso la vita dopo essersi buttata dal quarto piano per fuggire all’incendio appiccato "deliberatamente" dal compagno Michael Pereira. Dopo aver chiuso dentro la compagna, l'uomo si è recato in un bar poco lontano "visibilmente alterato". Le immagini delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

