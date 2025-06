Il video di Michael Pereira dopo aver appiccato l’incendio alla casa con dentro la compagna Sueli Barbosa

Un dramma sconvolgente si è consumato sotto gli occhi di tutti, con immagini choc che rivelano l’orrore di un incendio doloso e delle sue terribili conseguenze. Michael Pereira, dopo aver appiccato le fiamme alla casa in cui era presente Sueli Barbosa, si mostra visibilmente alterato in un video shock. La tragica fuga di Sueli, che si è lanciata dal quarto piano per scampare al rogo, ha segnato una fine drammatica. Continua a leggere.

Sueli Leal Barbosa ha perso la vita dopo essersi buttata dal quarto piano per fuggire all’incendio appiccato "deliberatamente" dal compagno Michael Pereira. Dopo aver chiuso dentro la compagna, l'uomo si è recato in un bar poco lontano "visibilmente alterato". Le immagini delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

