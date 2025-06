Il video della zebra che “vola” sopra la città | era in fuga da una settimana

Una zebra in fuga per una settimana, diventata simbolo di libertà e avventura, cattura l'attenzione di tutti. L'8 maggio, nel Tennessee, Ed, la protagonista di questa corsa sfrenata, è stata finalmente catturata grazie a un'operazione coordinata tra elicotteri e agenti locali. Un episodio che dimostra come la determinazione possa superare qualsiasi ostacolo, lasciando però anche domande sulla gestione degli animali e sulla loro libertà. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

Dopo una fuga durata una settimana, la zebra Ed è stata catturata l’8 maggio in un pascolo del Tennessee. Fuggita il 30 maggio da una proprietà privata, è diventata un caso virale. Il recupero è avvenuto grazie all’intervento congiunto di elicotteri e agenti locali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

