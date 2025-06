Il video che smentisce le affermazioni di Greta Thumberg su Israele

Un video che sfata le accuse di Greta Thunberg e smonta la narrazione di violenza della Marina israeliana. Durante una missione di protesta a sostegno di Gaza via mare, gli attivisti sono stati fermati senza alcun abuso di forza, ricevendo acqua e cibo dai militari. Questo racconto rivela una realtà ben diversa da quella dipinta dalle polemiche e invita a riflettere sul vero volto di quell’episodio.

Durante una missione di protesta a sostegno di Gaza via mare, l'attivista svedese Greta Thunberg e altri attivisti europei sono stati fermati dalla Marina israeliana. Secondo fonti vicine all'IDF, testimoniate da questo video, i militari hanno offerto acqua e cibo ai manifestanti a bordo senza nessun abuso di forza. Un trattamento che lascia sbalordite anche tutte le persone che erano a bordo del veliero in viaggio verso Gaza.

