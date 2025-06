Il vero referendum è sulla leadership di Elly Schlein

Il vero referendum 232 sulla leadership di Elly Schlein sta scuotendo il panorama politico italiano. Mentre i riflettori sono puntati sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni e sulle sue scelte alle urne, emerge un quadro più complesso e rivelatore di quanto sembri. A volte, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi: e in questo scenario, ogni pezzo del puzzle contribuisce a svelare le vere dinamiche di potere.

Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Ne sanno qualche cosa a Repubblica, dove in prima pagina è comparso il commento puntuto della vicedirettrice Annalisa Cuzzocrea sul caso del giorno, ovvero le dichiarazioni di Giorgia Meloni sui referendum dell’8 e 9 giugno. Il presidente del Consiglio ha spiegato che domenica prossima si recherà al seggio, ma non ritirerà la scheda. Un modo per dire che non parteciperà alla presa in giro degli elettori organizzata dalla sinistra per abrogare le norme che il Pd varò dieci anni fa, ma che ora – per convenienza – sono usate a fini politici. La scelta del premier è assolutamente legittima, anche perché in passato altri capi di governo (Craxi e Renzi) e presidenti della Repubblica (Napolitano), ma pure tanti ministri (Mattarella e Bossi) hanno legittimato la scelta di non votare, in qualche caso addirittura facendo appelli per disertare i seggi. 🔗 Leggi su Panorama.it