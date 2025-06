Il Tottenham si chiude all’appuntamento di Thomas Frank

Il Tottenham è pronto a chiudere l’accordo con Thomas Frank, l’allenatore che sta catalizzando l’attenzione del calcio inglese dopo il licenziamento di Ange Postecoglou. Con la sua esperienza a Brentford e un futuro promettente sulla panchina dei Lilywhites, Frank rappresenta la scelta ideale per rilanciare il club. La notizia, proveniente da 101 Great Goals, conferma il suo avvicinamento, segnando un nuovo capitolo nella storia del Tottenham.

2025-06-09 16:59:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Tottenham si sta avvicinando alla nomina di Thomas Frank come prossimo allenatore, a seguito del licenziamento di Ange Postecoglou. Frank, 51 anni, è attualmente considerato uno dei candidati principali per assumere le redini manageriali nel nord di Londra. L’allenatore danese, che è stato responsabile a Brentford dal 2018, è sotto contratto fino al 2027. Di conseguenza, gli Spurs dovrebbero pagare una commissione di compensazione sostanziale, segnalata per oltre 10 milioni di sterline, per garantire i suoi servizi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

#DeZerbi ha rifiutato l’offerta del #Tottenham , per rimanere ancora sulla panchina del #Marsiglia! Il club inglese ora proverà a chiudere per Thomas #Frank , attuale allenatore del #Brentford. ? #PremierLeague Partecipa alla discussione

ALLENATORI #Chivu ha definito col Parma e firmato con l’#Inter Il #Cagliari pare abbia scelto #Pisacane Thomas #Frank verso il Tottenham, per sostituire Postecoglou Il #Pisa (dopo Inzaghi, verso Palermo) pensa a #Gilardino Mentre la #Cremonese a #DiFr Partecipa alla discussione

