Il tennis è lo sport più crudele

Il tennis è uno sport che mette alla prova corpo e mente, spesso con una durezza inaspettata. Quando T. S. Eliot descrisse la Terra desolata come “il mese più crudele”, forse non immaginava quanto questa brutalità si riflettesse anche sui campi di tennis, dove giovani campioni come Henri Cochet affrontarono le sfide di un Roland Garros del 1922. Quell'edizione, la prima vittoria Slam di Cochet all'età di ventuno anni, rese evidente che, per molti, il tennis può essere più...

Quando T. S Eliot nella sua Terra desolata scrisse il celebre incipit “Aprile è il mese più crudele” il Roland Garros del 1922 l’aveva vinto Henri Cochet, uno dei quattro moschettieri. Era il suo primo Slam, aveva ventuno anni. A lui e gli altri tre, Jean Borotra, René Lacoste e Jacques Brugnon intitoleranno il trofeo del Roland Garros, non lo Slam più iconico ma quello che spesso, per tantissimi campioni di epoche diverse, si è rivelato più difficile da raggiungere. Tra l’arida terra “desolata” rossa su cui le partite sembrano tutte più lunghe, ogni scambio sempre più doloroso e il sudore sempre più fitto e il duro adattamento alle sue rigide condizioni che richiede. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il tennis è lo sport più crudele

