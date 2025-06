Il Teatro Regio svela la stagione di concerti 2025-2026 | 8 mesi di grande musica tra ritorni illustri e tournée internazionali

Il Teatro Regio di Torino svela la stagione di concerti 2025-2026, un viaggio musicale che promette emozioni uniche tra ritorni illustri e tournée internazionali. Dal 18 ottobre 2025 al 22 maggio 2026, il palco ospiterà 8 mesi di straordinaria musica, attraversando epoche e stili diversi, arricchito da guest d'eccezione e performance coinvolgenti. Preparatevi a lasciarvi trasportare dall’arte sonora in un’esperienza irripetibile.

Torino si prepara ad accogliere un'intensa stagione musicale al Teatro Regio, che dal 18 ottobre 2025 al 22 maggio 2026 proporrà "I Concerti 2025-2026". Un percorso potente e articolato che spazierà dal repertorio sinfonico di fine Settecento fino alle composizioni contemporanee, arricchito da.

