Il solito Ibra | dorme sull' amaca e fa discutere sui social

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic sui social accende ancora una volta il dibattito tra i tifosi. Questa volta, il gigante svedese si mostra in un video rilassante, dondolandosi su un’amaca immerso nella natura, suscitando commenti contrastanti tra entusiasmo e polemiche. Tra ammirazione per il suo spirito libero e critiche sulla sua presenza mediatica, Ibra continua a far parlare di sé, dimostrando che il suo stile unico non passa mai inosservato. La discussione è assicurata!

In un post sul suo profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha mostrato ai suoi follower un suo momento di relax, mentre si dondola su un'amaca in mezzo a un bosco. Il video ha scatenato i commenti polemici dei tifosi milanisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il solito Ibra: dorme sull'amaca e fa discutere sui social

L'ultimo video social di Ibra fa discutere: lo svedese dorme sull'amaca - Il collaboratore di RedBird per il Milan ha postato questo video dei suoi giorni di relax scatendando la reazione del web. Leggi su corrieredellosport.it

