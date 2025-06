Il sogno di Luca morto a 21 anni diventa realtà | il grande regalo ai suoi concittadini

Il sogno di Luca, prematuramente scomparso a soli 21 anni, si trasforma in un dono prezioso per la comunità di Cesano Maderno. La statua di Padre Pio e il bambino, creata dall’artista Maria Giovanna Liberti, torna a splendere nel luogo che gli era tanto caro, portando con sé un messaggio di speranza, memoria e rinascita. Un omaggio che rinnova l’amore e il rispetto per Luca, lasciando un segno indelebile nel cuore dei cittadini.

A Cesano Maderno torna a splendere, nel luogo che da sempre le appartiene, la statua di padre Pio e il bambino, l’opera realizzata dall’artista Maria Giovanna Liberti, in memoria di Luca Barbagallo, il ragazzo cesanese scomparso prematuramente il 4 agosto del 2001 a soli 21 anni, dopo che gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il sogno di Luca morto a 21 anni, diventa realtà: il grande regalo ai suoi concittadini

