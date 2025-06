Il Settebello torna dopo la squalifica | Ungheria KO finale thriller a Napoli

Dopo sei mesi di attesa e tensione, il settebello torna in vasca con grinta e determinazione. La Nazionale di pallanuoto maschile ha affrontato una finale mozzafiato a Napoli, dove un grande vantaggio nei primi tempi si è trasformato in un finale ricco di suspense. Un risultato che segna una ripresa importante per il movimento, dimostrando che la passione e il talento italiani sono più forti che mai. La partita, infatti, rimarrà impressa come una delle più emozionanti dell’anno.

L’Italia di pallanuoto maschile torna in campo dopo la squalifica di sei mesi: finale con il brivido, dopo un largo vantaggio nei primi due periodi La Nazionale di Sandro Campagna torna a giocare una partita dopo la squalifica inflitta dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, a causa della protesta contro gli arbitri alle Olimpiadi di Parigi. Proprio ai quarti di finale contro l’Ungheria si consumò una delle pagine più tristi della pallanuoto, con errori su errori commessi dai direttori di gara, certificato e riconosciuto anche dalla World Aquatics. Di conseguenza, la rivolta delle calottine azzurre: spalle agli arbitri prima dell’inizio del match contro la Spagna e primo periodo con un uomo in meno, per via di un’ingiusta espulsione di Condemi ai quarti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Settebello torna dopo la squalifica: Ungheria KO, finale thriller a Napoli

