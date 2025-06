Il senatore colombiano Miguel Uribe è in gravi condizioni dopo un attentato

Il futuro politico colombiano Miguel Uribe, già in corsa per le presidenziali del 2026, lotta tra la vita e la morte dopo un attentato avvenuto durante un comizio a Bogotá. L'attacco ha scosso il paese, sollevando domande sulla sicurezza dei leader e sulla stabilità politica. Resta da vedere come si svilupperanno le sue condizioni e quale impatto avrà questo grave episodio sulla scena elettorale colombiana. Leggi tutto per aggiornamenti e approfondimenti.

Il senatore colombiano Miguel Uribe, aspirante candidato alle elezioni presidenziali del maggio 2026, è ancora in gravi condizioni dopo aver subìto un attentato il 7 giugno durante un comizio a Bogotá.

