Il santone Kadir scatena il panico in chiesa minaccia parroco e fedeli | l’irruzione ripresa in un video

L’ultima domenica si è trasformata in una scena da film d’azione, quando il santone Kadir ha fatto irruzione in chiesa, scatenando il caos tra fedeli e parroco. La sua minaccia ha sconvolto la comunità di Miggiano, obbligando le autorità a intervenire rapidamente. Un episodio che mette in luce quanto possano essere imprevedibili certi personaggi e le tensioni che ancora serpeggiano nel nostro contesto sociale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sorprendente.

Il santone Kadir è tornato a far parlare di sé. Il 40enne di Miggiano nella mattinata di domenica 8 giugno è entrato in chiesa e ha scatenato il panico, minacciando parroco e fedeli durante la celebrazione. L'irruzione ripresa in un video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il sindaco ha disposto il Tso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

