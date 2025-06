Il ’Santa’ debutta al Piazzale Nuova vita per l’ex Flo’

A Firenze, un nuovo capitolo apre le sue porte: il “Santa” debutta al Piazzale Nuova Vita, portando un tocco di innovazione e fascino in una città già ricca di storia e charme. Con una vista spettacolare sulla città e un nome che fa discutere, questo locale promette di diventare il nuovo punto di riferimento per serate all’insegna di stile e intrattenimento. L’evento segna l’inizio di un’avventura tutta da scoprire, pronta a sorprenderti.

A Firenze, anche le serate cambiano look. Dove un tempo brillavano i riflettori del Flo’, giovedì debutta il “Santa”, nuovo locale con vista mozzafiato su Firenze e un nome che, forse non troppo velatamente, strizza l’occhio alla ministra del Turismo Daniela Santanchè (che potrebbe essere presente, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito). Il regista dell’operazione? Dimitri Kunz d’Asburgo, suo compagno, imprenditore e nuovo ’padrone’ di casa del Piazzale Michelangelo. Una prima serata su invito, con ospiti selezionati e un parterre che – a quanto pare – parlerà più la lingua della politica che quella della movida. 🔗 Leggi su Lanazione.it