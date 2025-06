Il ruolo della Cina e del Sud Globale nell’ordine mondiale che verrà

Scopri come la Cina e il Sud globale plasmeranno il nuovo ordine mondiale, analizzando il loro ruolo nelle guerre passate e nel contesto attuale. Dall'influenza storica alla leadership emergente, questa intervista svela le dinamiche che stanno ridefinendo gli equilibri strategici globali. Professore Valori, gli atti eroici di Sua madre e il Suo contributo alla...

In questa intervista viene analizzato il ruolo avuto dalla Cina nelle due guerre mondiali del secolo scorso e nel nuovo ordine internazionale venutosi a creare all’indomani della sconfitta dell’Asse con l’affermazione della leadership Usa e della crescente influenza politica ed economica della Repubblica popolare cinese sugli equilibri strategici mondiali. Professore Valori, gli atti eroici della Sua straordinaria madre e il Suo contributo alla pace e all’umanitarismo sono noti e meritori della piĂą alta gratitudine. Le saremmo grati se potesse anche menzionare il fronte principale orientale della guerra antifascista, ovvero il teatro cinese, e il contributo determinante della Cina alla vittoria nella guerra mondiale contro il fascismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Ruolo Cina Ordine Globale

Dirigenti scolastici italiani vanno in Cina: “un ponte tra due mondi, occasione per riflettere sul ruolo della formazione e della conoscenza della lingua” - Una delegazione di dirigenti scolastici italiani ha recentemente intrapreso un viaggio in Cina, creando un ponte tra due mondi e offrendo spunti di riflessione sul ruolo cruciale della formazione e della conoscenza linguistica.

Tecnologia e controllo sociale: come è cambiata la governance della Cina - La Cina, attraverso questi mezzi, mira a consolidare il suo ruolo di potenza mondiale, proiettandosi come un Paese in grado di guidare il nuovo ordine globale. Leggi su startmag.it

Rubio: la Cina si approfitta dell'ordine globale del dopoguerra - "L'ordine globale del dopoguerra non solo è obsoleto: è ormai un'arma usata contro di noi", si legge negli estratti del suo discorso diffusi ... Leggi su ansa.it

La Cina cerca sponde nel Sud Globale, "non ci inginocchiamo davanti al bullo Trump" - e sottolineare proprio il ruolo di primo piano della Cina nel "Sud Globale". Leggi su huffingtonpost.it