Quando Matteo Renzi, il giovane sindaco di Firenze, si affaccia sulla scena politica nazionale, catturando l’attenzione con il suo stile deciso e innovativo, nasce un vero e proprio fenomeno mediatico. Dal suo approccio rivoluzionario al partito, emergono sfumature che oscillano tra entusiasmo e scetticismo. Daniela Ranieri, con il suo nuovo saggio "Il rottamato antropologia", analizza la figura di Renzi come specchio di un’epoca in cui i cambiamenti sono all’ordine del giorno, e il suo impatto va oltre il semplice panorama politico.

Quando il sindaco di Firenze Matteo Renzi appare sulla scena nazionale, ospite in giubbotto di pelle da Maria De Filippi su Canale5, si solleva una fresca brezza di novità. Il “ Rottamatore ”, come si fa chiamare, promette di rimpiazzare i dinosauri del Pd, ferraglia da portare allo sfasciacarrozze. Novello Napoleone a cavallo di una Smart, incarna lo Spirito del Tempo: ma è il “Royal Baby” (come lo battezza Giuliano Ferrara), o un contafrottole velocista e rapace (“il Bomba” era il suo soprannome da giovane)? E quali valori incarna? Daniela Ranieri descrive l’Antropologia di Renzi: un mondo fatto di potere, narcisismi, torsioni democratiche, riforme incostituzionali, sperpero di soldi pubblici, cortigiani, marketing, pubblicità, slogan e politiche neoliberiste sullo sfondo di un’Italia agiata innamorata di lui e di un’altra che arranca sotto il peso del fallimento della globalizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il rottamato. Antropologia di Matteo Renzi”: Daniela Ranieri presenta il suo nuovo saggio

