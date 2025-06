Il roadshow sull’adempimento collaborativo fa tappa a Napoli

Il roadshow sull’adempimento collaborativo arriva a Napoli, portando con sé un’occasione unica per le imprese di approfondire i requisiti e le opportunità di questo innovativo strumento di compliance. Promosso da Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate, il ciclo di eventi mira a rafforzare la collaborazione tra aziende e istituzioni, favorendo una cultura di trasparenza e crescita sostenibile. Non perdere questa importante tappa!

Terza data di un ciclo di eventi promossi da Confindustria, Mef e Agenzia delle entrate per offrire alle imprese una panoramica sui requisiti e opportunità dell’istituto di compliance. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

In questa notizia si parla di: Roadshow Adempimento Collaborativo Tappa

Tappa a Venezia del roadshow sull’adempimento collaborativo - Venezia ospita una tappa del roadshow sull'adempimento collaborativo, un'iniziativa dedicata a promuovere pratiche innovative e condivise nella risoluzione delle controversie.

#AdempimentoCollaborativo: patti chiari per #imprese forti. Il #12giugno a #Roma la tappa del roadshow @Confindustria, @MEF_GOV e @Agenzia_Entrate per le aziende di #Lazio, #Umbria e #Sardegna. Tutte le info https://tinyurl.com/3ntbk9xa #Cooperat Partecipa alla discussione

? Il 20 maggio a #Venezia seconda tappa del roadshow su #adempimento #collaborativo Patti chiari, per #imprese forti, organizzato da Agenzia Entrate, @MEF_GOV e @Confindustria: incontro con le #aziende del territorio sulla #cooperative #compliance. Partecipa alla discussione

Adempimento collaborativo, un roadshow per spiegarlo alle imprese - Confindustria, ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate hanno avviato un roadshow ... Leggi su msn.com

Fisco, focus a Venezia sull'adempimento collaborativo - Aperte le iscrizioni a "Patti chiari, per imprese forti", il roadshow sull'adempimento collaborativo di Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate, che il prossimo 20 maggio farà tappa a Venezia. Leggi su ansa.it

Fisco: Confindustria, Mef e Agenzia Entrate lanciano roadshow su adempimento collaborativo - per imprese forti', il roadshow per far conoscere l'istituto dell'adempimento collaborativo alle imprese italiane. Leggi su borsaitaliana.it