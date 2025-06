Il risultato di questo referendum è una svolta | non esercitiamo più la democrazia

Il risultato del referendum 232 segna una svolta drammatica: l’Italia sta relegando la democrazia a un ricordo lontano. Dopo le elezioni del 2022 e il fallimento del quorum nel referendum sul lavoro, assistiamo a un crescente distacco dei cittadini dalla politica attiva. È arrivato il momento di riflettere: se lasciamo che questa tendenza prosegua, rischiamo di perdere per sempre il diritto di essere realmente sovrani.

di Fabio Selleri La fase che va dalle elezioni politiche 2022 al mancato raggiungimento del quorum per il referendum 2025 sul lavoro segna una svolta nella storia del nostro Paese. Il progressivo distacco degli italiani dalla politica è un processo già in atto da decenni, ma oggi possiamo dire di avere raggiunto il punto critico in cui la democrazia è un diritto che non viene più di fatto esercitato. Non esiste più un "governo del popolo": quello a cui assistiamo è qualcosa di molto diverso. La cinghia di trasmissione fra cittadini ed eletti, il meccanismo di delega che dovrebbe produrre interventi legislativi e amministrativi a tutela degli interessi della comunità, non funziona più.

