Il referendum sulla cittadinanza è un caso | quorum lontano e i sì poco sopra il 60% Pregliasco | I più favorevoli? Chi vive nelle ztl delle grandi città

La bassa affluenza alle urne e i risultati del referendum sulla cittadinanza, con un sostegno ancora sotto il 70%, rivelano come l’interesse pubblico sia in calo e sollevino dubbi sulla partecipazione democratica. In un contesto in cui i cittadini delle ZTL delle grandi città si mostrano più coinvolti, il dato evidenzia una crescente distanza tra istituzioni e cittadini. È fondamentale capire cosa spinga gli italiani a non mobilitarsi e quali sfide ci attendono.

La bassa affluenza alle urne non è l’unico dato amaro con cui devono fare i conti i promotori dei cinque referendum dell’8 e 9 giugno. Uno dei quesiti – quello sulla cittadinanza, proposto da +Europa – sembra non aver scaldato il cuore degli elettori. Al punto che, con oltre metà delle sezioni scrutinate a livello nazionale, i «sì» oscillano tra il 60% e il 65%. Si tratta di una percentuale insolitamente bassa per un referendum abrogativo e anche di gran lunga inferiore a quella delle altre quattro schede, tutte riguardanti le l lavoro, dove i favorevoli superano abbondantemente l’85%. La spiegazione di Lorenzo Pregliasco. 🔗 Leggi su Open.online

