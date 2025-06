Il referendum sulla cittadinanza è un caso | i no sono il 35%

Il referendum sulla cittadinanza 232 si è rivelato un vero flop: i "no" rappresentano circa il 35% dei votanti, segnando una sconfitta nettissima per i sostenitori del quesito. Con il quorum largamente mancato, questa consultazione ha evidenziato il disinteresse e le difficoltà di mobilitazione su temi così delicati. Un risultato che lascia aperte molte riflessioni sul futuro della normativa e sulla volontà popolare in materia di cittadinanza.

