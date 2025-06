Il referendum non ha raggiunto il quorum non è giunta l' ora di una riforma?

Dopo il non raggiungimento del quorum, il referendum si ferma e si apre una nuova sfida: la richiesta di abolirlo. È il nono fallimento in trent’anni, segnando un momento cruciale nel dibattito sulla partecipazione democratica. Ora, tra richieste di riforma e iniziative di cittadini, il nostro sistema politico si prepara a cambiare. È il momento di chiedersi: come possiamo rendere più efficace e partecipativo il nostro percorso democratico?

Per la nona volta negli ultimi trent'anni un referendum fallisce per il mancato raggiungimento del quorum. E intanto parte la raccolta firme per abolirlo.

