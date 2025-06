Il referendum fallisce il quorum ma il Pd si consola | Abbiamo un fronte unito che vale il centrodestra

Il referendum fallisce il quorum, ma il Pd trova comunque motivo di consolazione: un fronte unito che supera il centrodestra. Con 12,4 milioni di italiani alle urne, più dei 12,3 milioni di elettori del 2022, l'obiettivo minimo annunciato da Francesco Boccia si è quasi realizzato. Se al referendum si fossero recati 12 milioni e 400mila cittadini, sarebbe stata una vittoria simbolica per la coalizione progressista e un segnale forte di coinvolgimento civico.

Portare alle urne 12,4 milioni di elettori. Più dei 12,3 milioni che il centrodestra aveva raccolto alle elezioni del 2022. Era questo l'obiettivo minimo palesato alla vigilia del voto dal senatore del Pd Francesco Boccia. "Se al referendum andassero a votare 12 milioni e 400mila persone

