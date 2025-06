Il Referendum è fallito | niente quorum e niente diritti

Il fallimento del Referendum 232, con un'affluenza del solo 22,7%, mette in evidenza un’apatia crescente verso le questioni chiave dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. La bassa partecipazione, anche senza quorum, solleva interrogativi sulla percezione dell’importanza di queste consultazioni e sulle responsabilità di chi governa. Ma quanto è davvero colpa delle scelte politiche o della scarsa informazione? La risposta potrebbe risiedere nella necessità di riaccendere il dialogo tra istituzioni e cittadini.

Neanche un Referendum sui diritti del lavoro ha spinto i cittadini a presentarsi ai seggi. Niente quorum per il Referendum sui diritti dei cittadini lavoratori. Il dato finale di affluenza ai seggi è stata del 22,7% (fonte: La Repubblica). Chiuse alle 15:00 della giornata di oggi, le urne hanno registrato scarsissima affluenza: ma la colpa è solo del governo Meloni che ha incentivato a non recarsi ai seggi, o della scarsa comprensione dei quesiti, o della volontà di non voler capire quanto il voto sia un diritto imprescindibile che ci è stato dato come cittadini? Mancato il quorum del Referendum: cosa abbiamo sbagliato?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Referendum è fallito: niente quorum (e niente diritti)

