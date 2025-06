Il referendum che nessuno voleva ma che pagano tutti In fumo 400 milioni tra spese dirette e indirette

così, tra sprechi e delusione, si chiude un capitolo che avrebbe potuto essere occasione di confronto e crescita. Invece, il silenzio degli italiani ci invita a riflettere sul valore della partecipazione democratica e sulla necessità di rinnovare il nostro impegno civico. Solo così potremo evitare che il prossimo referendum diventi un altro attore di uno spettacolo già visto, senza pubblico.

E alla fine si è votato. O meglio: si sono sprecati milioni per non votare. Gli italiani, chiamati alle urne l’8 e 9 giugno per cinque quesiti referendari sul lavoro e sulla cittadinanza, hanno risposto con un silenzio eloquente: affluenza sotto il 30%, diserzione di massa, legittima stanchezza. Un flop annunciato, ignorato soltanto da chi vive ancora nell’illusione che il capriccio di una minoranza debba essere il peso della maggioranza. Così mentre il campo largo langue, l’interesse nazionale viene messo da parte, in attesa della prossima tornata ideologica. Il conto della sinistra lo pagano ancora gli italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il referendum che nessuno voleva, ma che pagano tutti. In fumo 400 milioni tra spese dirette e indirette

