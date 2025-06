Il rebus Campagnetta Società fallita lavori fermi

La riqualificazione della Campagnetta si trova di fronte a un imprevisto: la società incaricata è fallita, bloccando i lavori. Tuttavia, l'obiettivo direstare il cuore verde di questa vasta area urbana, tra abitato e zona industriale, rimane prioritario. La sfida ora è trovare una nuova soluzione per trasformare questo spazio in un parco attrezzato, un’oasi di natura e relax per tutta la comunità. Ed è proprio qui che inizia il nostro nuovo capitolo.

Battuta d'arresto per il restyling della Campagnetta: la società che aveva in carico i lavori è fallita. Si cerca ora una soluzione per proseguire la riqualificazione della grande area verde alle spalle di via Di Vittorio, estesa per oltre un chilometro fra l'abitato e la zona industriale. Uno spicchio di città che, strappato a un progetto edilizio che puntava a costruirvi delle case, è destinato a trasformarsi in uno spazio attrezzato, il parco Gustavo Hauser, con orti urbani, camminamenti, una zona giochi e delle panchine. "I lavori sono stati in buona parte realizzati, ma la messa in liquidazione giudiziale, da parte del tribunale di Milano, della ditta che aveva in capo l'intervento impone di cercare nuove strade per completare l'opera, finanziata con fondi Pnrr per 990mila euro - conferma l'assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Mistretta -.