Il rammarico di Flavio Ferrari | Nel 2019 promesse non mantenute per un nuovo ospedale a Sondrio

Il 2019 resta un anno di rammarico per Flavio Ferrari, che aveva promesso un nuovo ospedale a Sondrio, ma le sue parole non sono state purtroppo tradotte in azioni concrete. Tuttavia, Cancro Primo Aiuto continua a impegnarsi con passione per il territorio, dimostrando che il vero cambiamento nasce dalla solidarietà e dalla collaborazione. L’ultima testimonianza di questo impegno? La donazione di 50 mila euro fatta questa mattina alla sala Besta della Banca Popolare di Sondrio, frutto di una raccolta fondi dedicata all’acquisto di...

Cancro Primo Aiuto si è sempre speso molto per il territorio della provincia di Sondrio e la sua sanità pubblica: l'ultima testimonianza è stata la donazione, effettuata questa mattina alla sala Besta della Banca Popolare di Sondrio, di 50 mila euro grazie a una raccolta fondi per l'acquisto di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Il rammarico di Flavio Ferrari: "Nel 2019 promesse non mantenute per un nuovo ospedale a Sondrio"

In questa notizia si parla di: Sondrio Rammarico Flavio Ferrari

Flavio Briatore scettico su Lewis Hamilton in Ferrari - Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni della testata tedesca "Sport Bild", il direttore esecutivo dell'Alpine Flavio Briatore ... Leggi su msn.com

Flavio Briatore: «Ferrari, non avrei preso Hamilton. Ho 74 anni, devo sbrigarmi a vincere con l'Alpine» - Il team francese sta crescendo bene, può diventare una minaccia, su certe piste, per i Big Four (McLaren, Ferrari ... Leggi su corriere.it

Flavio Briatore e la Ferrari che merita di vincere un Mondiale: «Hamilton è una star come Senna» - L'articolo Flavio Briatore e la Ferrari che merita di vincere un Mondiale: «Hamilton è una star come Senna» proviene da Open. Leggi su msn.com