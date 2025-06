Il quorum resta lontano al referendum prevale l' astensione | a Cesena ha votato il 38%

Il dato sull'affluenza ai referendum in Italia e a Cesena evidenzia un trend di disaffezione, con l'astensione che prevale sul voto attivo. Con solo il 30% di aventi diritto che si è espresso, l'obiettivo del quorum resta irraggiungibile, lasciando le consultazioni prive di validità . Perché l’effetto della consultazione fosse valido, occorreva arrivare al 50% a...

Quorum lontano, in Italia ha votato circa il 30% degli aventi diritto: il referendum sul lavoro e sulla cittadinanza non supera il quorum, un flop che si era intravisto già dai primi dati di domenica sull'affluenza. Perché l'effetto della consultazione fosse valido, occorreva arrivare al 50%.

Referendum, cresce la propensione al voto ma il quorum è lontano - Oggi scade il termine per la pubblicazione delle intenzioni di voto sui referendum, che attirano crescente attenzione.

Referendum 8 e 9 giugno, affluenza urne al 28,06%: quorum lontano - 591 sezioni in cui ieri e oggi si è votato per il Referendum. Leggi su msn.com

Referendum, lontano in Umbria il quorum per tutti i quesiti - E' lontano in Umbria il quorum della metà più dei votanti per i referendum con l'affluenza di più di metà delle mille e una sezioni. Leggi su msn.com

Referendum flop, affluenza sotto il 30%. Landini e Schlein si schiantano sul quorum - I referendum abrogativi per cui si è votato ieri e oggi hanno fatto registrare ... Leggi su iltempo.it