Il progetto dei medici di famiglia per cura e gestione degli anziani

L'Italia sta affrontando una sfida crescente: un invecchiamento della popolazione che richiede soluzioni innovative e attente. Con oltre 15 milioni di over 65 e molti residenti in aree remote, la cura degli anziani diventa una priorità cruciale per il sistema sanitario. Il progetto dei medici di famiglia mira a rinnovare l’assistenza, garantendo un supporto più vicino e personalizzato. È fondamentale intervenire ora per assicurare un futuro più sicuro e dignitoso per i nostri anziani.

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è un Paese che invecchia sempre più. Gli over 65 sono 15 milioni, di cui la metà con più di 75 anni. Inoltre, molti anziani vivono in aree difficili da raggiungere: piccoli paesini, talvolta isolati, sulle montagne, difficili da raggiungere sia in macchina che con i mezzi pubblici. Una serie di circostanze che rende complicato per i medici di famiglia prendersi cura proprio di chi ne avrebbe più bisogno. Questa difficoltà sopraggiunge proprio in una fase in cui la Medicina Generale sta attraversando profonde trasformazioni. Per far fronte a questa situazione servono nuovi strumenti, oltre naturalmente alla digitalizzazione: la Valutazione Multidimensionale (VMD) del paziente anziano, ossia un’analisi che prenda in considerazione complessivamente gli aspetti clinici, psicologici e sociali, risponde proprio a questa esigenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Medici Famiglia Cura Anziani

Medici di famiglia, in Campania 60 milioni di prestazioni in un anno: "Molto oltre l’orario di studio" - Nel 2024, i medici di famiglia in Campania hanno fornito oltre 60 milioni di prestazioni, superando abbondantemente gli orari previsti.

Una professione che non attira più i giovani: i più anziani vanno in pensione e nessuno prende il loro posto A pagare il prezzo più alto anziani e persone fragili #SalviamoSSN https://vita.it/i-medici-di-famiglia-destinati-a-scomparire-se-non-ci-saranno-intervent Partecipa alla discussione

Il progetto dei medici di famiglia per cura e gestione degli anziani - ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è un Paese che invecchia sempre più. Leggi su iltempo.it

Anziani, la medicina multidimensionale offre nuove prospettive di cura - Gli over 65 sono 15 milioni, e molti anziani vivono in aree difficili ... Leggi su notizie.tiscali.it

Medici di Famiglia e Anziani: una nuova era per la cura e l’assistenza. - La Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) è in prima linea con nuove iniziative, tra cui il progetto "Radar", per migliorare l'accesso alle cure e promuovere un ... Leggi su assocarenews.it