il principe william e kate middleton si preparano per un altro royal wedding

sorpresa rende questa nuova unione ancora più affascinante: un evento che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di monarchia e di regalità, pronti a seguire ogni dettaglio di questa eleganza inattesa. La storia continua a scriversi sotto i riflettori, dimostrando che anche tra le mura di Windsor, l’amore e la tradizione mantengono il loro fascino inalterato. La scommessa è aperta: sarà un matrimonio da ricordare?

Era da tempo che, alla corte dei Windsor, non si celebrava un royal wedding. I più attesi – quello del principe William e del principe Harry – fanno ormai parte del passato. Gli altri “importanti” che verranno – quelli di George, Charlotte e Louis – sono ancora molto lontani. Ciò non vuol dire che non si svolgano royal wedding “minori”. Uno dei prossimi, ad esempio, sarà quello di Lady Marina Windsor. Nozze, le sue, che arrivano a sorpresa. La cugina del principe William, infatti, ha annunciato ieri sul suo account Instagram di essersi fidanzata ufficialmente con Nico Macauley. Nozze in arrivo alla corte dei Windsor. 🔗 Leggi su Amica.it