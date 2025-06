il principe harry e meghan markle hanno festeggiato il quarto compleanno della figlia lilibet diana a disneyland

Il quarto compleanno di Lilibet Diana diventa un incanto magico a Disneyland, con Harry e Meghan che condividono momenti di gioia sui social. La duchessa ha pubblicato scatti e video che catturano l’amore familiare, evocando dolci ricordi di Lady Diana mentre portava i piccoli William e Harry tra le attrazioni. Un giorno speciale, tra tradizione reale e sogno di famiglia, che segna un nuovo capitolo in un quadro di affetto e ricordi preziosi.

La duchessa ha postato su Instagram foto e video della speciale giornata in famiglia. Immagini che fanno tornare in mente i tempi in cui era lady Diana a portare i piccoli William e Harry nei parchi divertimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it