Il Pride week alimenta la polemica in una scuola dell’Oregon | genitori divisi tra rischi di pressione sociale e necessità di creare ambienti inclusivi

La Pride Week in una scuola dell’Oregon accende i riflettori su un dibattito acceso: tra il desiderio di promuovere inclusione e le paure di pressioni sociali, i genitori si trovano divisi. La recente iniziativa, culminata con il controverso “Drag Day”, ha acceso discussioni intense tra sostenitori e critici. Questa dinamica mette in luce le sfide di educare alla diversità in un mondo sempre più polarizzato. Le ...

Una scuola media dell’Oregon ha organizzato, in occasione della Pride Week, una serie di iniziative con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la consapevolezza sulle tematiche legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale. L’evento ha incluso una giornata denominata “Drag Day”, che ha attirato particolare attenzione mediatica e ha suscitato discussioni, tanto all’interno della comunità scolastica quanto al di fuori di essa. Le attività erano rivolte agli studenti delle classi medie e prevedevano sia momenti informativi che occasioni espressive legate al tema della settimana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Pride Week Scuola Oregon

Scuola, gay pride, educazione di genere e vaccini. Le risposte dei candidati - Scuola, educazione di genere, patrocinio al prossimo eventuale Dolomiti Pride e vaccini: obbligo sì o no? Leggi su ildolomiti.it

Gay pride dei giovanissimi: "A casa e a scuola non ci sentiamo sicuri, qui in piazza si" - Perché questo è uno spazio sicuro in cui puoi essere chi vuoi e soprattutto puoi essere quello che ogni giorno devi nascondere, a scuola ... Leggi su torino.repubblica.it

“Radio Pride dove c’era la camorra, la scuola è una priorità” – parola a Vesuvio Pride, corteo sabato 28 settembre a Torre del Greco - Un tema, quello della scuola, che è al centro anche di iniziative specifiche del Vesuvio Pride di quest’anno, mirate a sviluppare un dialogo aperto e costruttivo con studenti e istituzioni scolastiche ... Leggi su gay.it